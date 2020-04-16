Москва, , 12:59 — REGNUM Законопроект, увеличивающий сроки оплаты штрафов со «скидкой», внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Предлагается оптимизировать механизм взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения в условиях эпидемии коронавируса.

Поправками в КоАП на весь 2020 год предлагается продлить срок, когда возможна оплата штрафа за ряд нарушений ПДД со «скидкой» в 50% с нынешних 20 дней до 60.