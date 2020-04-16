Луганск, 16 апреля 2020, 12:57 — REGNUM На линии разграничения между ЛНР и Украиной начался обмен пленными, заявил 16 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на своём Telegram-канале.
Марочко отметил, что Украина передаст ЛНР семь человек, включая двух граждан России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Горловки прошёл обмен пленными между ДНР и Украиной. Все освобождённые люди пройдут 14-дневный карантин.
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