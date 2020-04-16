Киев, , 12:38 — REGNUM «Весь евромайданный режим с самого своего начала основан на убийствах, на крови — и в этом его принципиальное отличие от того, что было до государственного переворота 2014 г.», — заявил 16 апреля украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

Филиндаш напоминает, что 5 лет назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве застрелили писателя Олеся Бузину, и до сих пор остаются неизвестными заказчики и организаторы этого резонансного преступления.

«До Евромайдана у власти было много воров, после Евромайдана к власти пришли убийцы, которые ворами при этом они тоже быть не перестали… И не случайно их идеологией стала идеология убийств — нацистская, а героями — бандеры, шухевичи и петлюры, отметившиеся в истории прежде всего массовыми убийствами», — отмечает Филиндаш.

Политик считает, что до тех пор, пока убийцы Бузины и многих других погибших в эти годы ходят на свободе, «террористический евромайданный режим» продолжает существовать.

«И пока этот режим существует, а его представители сидят и в новой власти, у Украины нет шансов на мир, здоровое общество и нормальное государство», — делает вывод эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в мае прошлого года, когда нынешний президент Владимир Зеленский уже вступил в должность, мать Олеся Бузины написала ему письмо с просьбой повлиять на ход расследования и попросила личной встречи. Некоторое время спустя офис президента в официальном письме в адрес адвокатов отказался от любого участия в этом деле.