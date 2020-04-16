Сеул, , 12:39 — REGNUM Представители пяти стран-членов МИКТА провели видеосовещание старших должностных лиц, в рамках которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

На встрече стороны обсудили ситуацию и меры борьбы с коронавирусом в каждой стране, а также пути укрепления сотрудничества в области здравоохранения и борьбы с эпидемией.

Кроме того, в рамках встречи представители Южной Кореи подчеркнули важность введения исключений для въезда на территорию стран предпринимателей и медицинских сотрудников с целью минимизации экономического ущерба.

По завершению встречи представители пяти стран договорились продолжить консультации по данному вопросу.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.