Киев, , 12:38 — REGNUM В украинском списке на обмен значится около 200 фамилий. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников, сообщило 16 «РБК-Украина».

Он рассказал, что Украина готова обменивать «всех на всех» без каких-либо условий или ограничений.

Резников отметил, что точное число людей, которых разыскивает Украина, пока не известно, поскольку многие из них значатся «пропавшими без вести» и нет никаких подтверждений того, что они находятся в Донбассе.

«Иногда бывает, что это человек уже, к сожалению, неживой. Потому точное количество можно назвать только после верификации, в том числе тех останков, которые находятся после боевых действий», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что ДНР ищут на территории Украины около 100 человек.

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