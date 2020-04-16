Пекин, , 12:33 — REGNUM Безответственные обвинения со стороны США о проведении ядерных испытаний в других странах должны быть прекращены. Об этом заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

В докладе говорится, что Китай может тайком испытывать ядерные заряды малой мощности, что является нарушением обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Отмечено, в частности, что на северо-западе Китая активизированы работы на полигоне Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин всегда соблюдал мораторий на ядерные испытания. США отвергают факты и выдвигают голословные обвинения, они берут на себя роль судьи, обвиняя другие страны в нарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения со стороны США последовали и в адрес России. Утверждается, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.

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