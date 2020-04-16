Киев, , 12:23 — REGNUM При официальном объявлении дефолта дальнейший демонтаж Украины является «чисто техническим вопросом», заявила 16 апреля народный депутат Рады от фракции «Европейская Солидарность», глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя последние события в стране.

По мнению депутата, в настоящий момент людей на Украине постепенно убеждают в том, что дефолт — это просто «прощение всех долгов… раз ‑ и ты уже никому ничего не должен».

По ее словам, более других заинтересован в этом сценарии олигарх Игорь Коломойский, который намерен «обанкротить страну и затем скупить всё за бесценок».

«Те, кто вывел миллиарды из Украины — сможет покупать ее оптом. И пусть вас не радует такое волшебное иностранное слово «эмиссия», которой вас обещают спасать. Потому что эмиссия — это печатный станок, и мы хорошо помним, как она работает… цены будут расти утром, в обед и вечером», — подчеркнула политик.

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько лет Коломойский несколько раз заявлял, что Украине стоит объявить дефолт. В начале апреля в одном из последних интервью он подтвердил, что выступает «за реструктуризацию долгов». Официально власти Украины выступают против дефолта, но в мае стране предстоит пиковый платеж по долгам МВФ в сумме более 5 млрд долларов, и неясно, сможет ли Киев в условиях нынешнего кризиса в принципе собрать такую сумму.