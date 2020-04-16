Тбилиси, , 12:27 — REGNUM В Грузии обвинили Россию в ведении «экспансивной политики». Соответствующий отчет по итогам 2019 года опубликовала Служба государственной безопасности (СГБ).

В документе говорится, что российские спецслужбы в течение прошлого года якобы стремились получить политические, экономические и социальные рычаги влияния в Грузии. Основной целью Москвы в такой политике, по мнению СГБ, создание помех в работе институтов и внесение разлада в политические процессы.

Также в Грузии Россию обвинили в проведении военных учений в Южной Осетии и Абхазии, которые Тбилиси продолжает считать своими «оккупированными территориями», и в оборудовании границ между Грузией и абхазской и южноосетинской территориями.

«Вследствие этого, кроме обстановки в плане безопасности, значительный вред наносится имиджу и авторитету центральных властей Грузии как внутри страны, так и за ее пределами», — делают вывод в СГБ.

Что может Россия выиграть от таких действий, в спецслужбах не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года России пришлось вступиться в грузино-осетинский вооруженный конфликт, так как грузинская армия атаковала Цхинвал.

Российские военнослужащие заставили агрессора отступить на территорию Грузии. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Новые республики Тбилиси называет «оккупированными территориями».