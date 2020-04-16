Пенза, , 12:23 — REGNUM Прокуратура Тамалинского района Пензенской области потребовала от глав четырех сельских советов обеспечить размещение проектов нормативных правовых актов на официальных интернет-сайтах, сообщает пресс-служба областного ведомства.

В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства об организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и противодействии коррупции установлено, что разделы «Антикоррупционная экспертиза правовых актов» официальных сайтов администраций Малосергиевского, Мачинского, Вишневского и Волче-Вражского сельских поселений Пензенской области не обновлялись длительное время.

В отношении глав четырех сельсоветов внесены представления об устранении нарушений. Помимо этого, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ («Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Кузнецка Пензенской области обратилась с исковым заявлением в суд о признании незаконным бездействия администрации города и управления ЖКХ Кузнецка, требуя обязать привести городские дороги в соответствие с требованиями Госстандарта.

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