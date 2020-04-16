Душанбе, 16 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Все мероприятия и массовые гулянья к празднованию Дня столицы в Душанбе отменены, сообщает пресс-служба мэрии.
Такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали планировал провести во всех парках столицы культурно-развлекательные мероприятия, массовые народные гулянья. Для столичной молодёжи должны были организовать спортивные мероприятия.
Таджикистанцы отмечают День столицы ежегодно в третью субботу апреля.
Отметим, что, по официальным данным министерства здравоохранения Таджикистана, на 16 апреля 2020 года в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.