Триполи, , 12:07 — REGNUM Боевые действия в Ливии на этой неделе продолжают усиливаться на фоне призывов миссии Организации Объединенных Наций и других неправительственных организаций в стране о срочной необходимости гуманитарного перемирия. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление миссии ООН в Ливии.

По данным миссии Организации Объединенных Наций, нападения на гражданских лиц, жилые районы и побеги из тюрьмы — это лишь часть огромного числа инцидентов с применением насилия, происходящих в Ливии.

В миссии ООН выразили свою обеспокоенность в связи с активизацией боевых действий в последние дни, которая привела к жертвам среди гражданского населения, и предупредили об опасности дальнейшего внутреннего перемещения гражданских лиц.

В заявлении подчеркиваются неподтвержденные сообщения о нападениях с целью мести, в том числе о разграблении и поджоге государственной и частной собственности в прибрежных городах, недавно захваченных правительственными силами.

Их соперники, Ливийская национальная армия, которой командует генерал Халифа Хафтар, также были осуждены за неизбирательный обстрел столицы Триполи.

На прошлой неделе представитель агентства ООН заявил, что вооруженная группировка также штурмовала водонапорную станцию в Ливии, в результате чего в значительной части западной части Ливии, включая Триполи, произошли отключения воды.

В стране уже подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, отмечают репортеры.