Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Все больше и больше муниципалитетов Швеции вынуждены нарушать закон и отказываться от предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми на дому и на их дачах. Сейчас пенсионеры уезжают на дачные участки, чтобы избежать очагов распространения коронавирусной инфекции в городах. Тем не менее, забота о пожилых людях со стороны социальных работников является обязанностью шведского государства в лице властей. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, одним из таких муниципалитетов Швеции, которые испытывают проблемы с возможностью предоставлять услуги по уходу за пенсионерами на их дачных участках, является Вермдё, находящийся неподалеку от Стокгольма. Теперь власти муниципалитета требуют от правительства временного изменения закона, чтобы избежать нарушений законодательства.

«Наше намерение состоит в том, чтобы избежать нарушения закона. Но в настоящее время в связи с COVID-19 мы так сильно обременены и не считаем сейчас разумным предоставлять услуги по уходу за еще более, чем 100 человек», — заявила Сесилия Лейон, директор муниципалитета Вермдё.