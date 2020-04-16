Вашингтон, , 11:58 — REGNUM

В ситуации с вывозом российских школьников из США МИД России и посольство в США продемонстрировали беспомощность, а родители этих школьников — безответственность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров в интервью «Коммерсанту» сказал, что 74 российских школьника оказались в США «без ведома российских властей», что попали они туда по программе, которую курирует Госдеп, и что в МИДе об этой программе узнали «несколько дней назад».

«Сказанное министром Лавровым по поводу российских школьников, оказавшихся в бедственном положении в США, поразило меня явной демонстрацией беспомощности.

Во-первых, более чем очевидно, что настойчиво «посоветовать» всем родителям «воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договоренностями» МИД России должен был давно. Обратите, кстати говоря, внимание: поток детей, которые едут из России учиться в США, есть, а договорённостей нет. Думаю, что в таких обстоятельствах те «самые разные истории», о которых сегодня говорит Сергей Лавров, возникали и пять, и десять, и пятнадцать лет тому назад.

Российских старшеклассников американцы вывозят к себе уже давно, с перестроечных времён. Вывозят не столько на учёбу, сколько для отбора и последующего их закрепления в США. Сам же министр говорит, что эти программы «обмена» (?) курирует создавший их Госдепартамент США, то есть создал их не образовательный, а политический орган американского правительства! Значит, такие программы должны отслеживаться особенно пристально. Министр, однако, нам говорит, что «МИД узнал об этой программе только несколько дней назад». Что же получается? Ни там, в Вашингтоне, наше посольство за деятельностью Госдепартамента не следит, ни здесь, в Москве, деятельность посольства США, в том числе по этим программам вывоза наших детей, не отслеживается? Ерунда какая-то!

Тем не менее, приходится слышать от министра иностранных дел России беспомощное: «Нас никто не ставил в известность, что такая программа реализуется…» Так как всё-таки должен работать МИД: зависеть от того, ставит его кто-то в известность или не ставит, или, требуя соблюдения формальностей, самостоятельно отслеживать всё, что происходит в двусторонних отношениях? Тем более после упомянутого Лавровым случая, когда одного нашего несовершеннолетнего школьника сагитировали пойти приемным ребенком в однополую « семью » !