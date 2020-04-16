Стокгольм, , 15:21 — REGNUM Если правительство Швеции примет решение о закрытии школ или если врачи по инфекционному контролю рекомендуют закрыть школы на местах, то родители должны иметь возможность получать временное родительское пособие. Такое предложение было озвучено правительством Швеции. Предполагается, что меры помощи будут реализованы уже в конце апреля. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Министр социального обеспечения Ардалан Шекараби сообщила журналистам, что пока что для правительства Швеции не актуально закрывать все школы прямо сейчас. Но ситуация может измениться.

Напомним, что на территории Швеции образовательные учреждения закрыты только для взрослых учеников, а дети младших возрастов продолжают учиться.

Другие ситуации, когда родители детей в возрасте до 12 лет будут получать компенсацию в соответствии с предложением правительства Швеции, касаются тех случаев, когда врачи-инфекционисты посоветуют властям закрыть школы в отдельном муниципалитете или если в жилом квартале значительная часть персонала учебного учреждения заболела COVID-19 и школа не может быть открыта для посещения.

Однако если работа школы будет прекращена в результате общенационального закрытия, то компенсация не предполагается.