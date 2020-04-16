Тирасполь, , 11:53 — REGNUM Кишинев пытается политизировать пандемию коронавируса, которая охватила как Молдавию, так и Приднестровье, чтобы в очередной раз надавить на Тирасполь, но его действия не приведут к каким-либо результатам. Об этом ИА REGNUM заявил сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

Напомним, что Молдавия пытается использовать ситуацию вокруг пандемии, чтобы принудить Приднестровье к «реинтеграции». Так, Кишинёв фактически ввёл на границах ПМР гуманитарную блокаду — молдавские пограничники систематически задерживают или не пропускают лекарства, медицинское оборудование и другие важные товары для борьбы с распространением коронавируса. При этом вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник обвинила Тирасполь в том, то «из-за закрытия молдавско-приднестровской границы проживающие в ПМР граждане Молдавии не могут воспользоваться возможностями молдавской медицины», и потребовала в срочном порядке провести раунд переговоров в формате «5+2».

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«Это близорукий шаг Молдавии, как её президента, так и правительства. Неприемлемо политизировать гуманитарные вопросы до такой степени, чтобы люди не могли не только лечиться, но и остановить распространение эпидемии, что намного опаснее», — полагает Джукич.

По мнению эксперта, такое поведение Кишинева не сможет получить поддержку других государств или международных организаций. Поэтому в данный момент абсолютно необоснованно ожидать, что группа «5+2» будет заседать и рассматривать приднестровский вопрос, считает он.

«Это нереально, в условиях пандемии не проводятся международные переговоры, и никто не отзовется на такие призывы. Все это может закончиться только тем, что Кишинев еще больше оттолкнет от себя Приднестровье. Вместо того, чтобы проявить открытость в гуманитарном смысле, молдавское руководство делает все наоборот», — добавил Джукич.

По мнению эксперта, в поведении Кишинева по отношении к Приднестровью прослеживается определенная закономерность вне зависимости от того, кто находится у власти в Молдавии в тот или иной период.

«Я уже довольно долго слежу за развитием событий вокруг Приднестровья. Помню президента Владимира Воронина, он позиционировался как человек, близкий к Кремлю, но в ключевые моменты он отвергал все предложения Кремля по урегулированию. Так что он ничего не сделал в этом смысле. То же самое происходит с президентом Игорем Додоном, про которого тоже говорят, что он пророссийский, но вы видите, что он делает сейчас. Но мне кажется, что то, что они пытаются сделать на этот раз, не сойдет им с рук», — рассказал эксперт.

Сречко Джукич полагает, что в условиях гуманитарной блокады со стороны Молдавии Тирасполь может попросить о помощи международные гуманитарные организации, несмотря на то, что Приднестровье является непризнанной территорией. «Гуманитарную помощь, которую оказывают Красный крест или Всемирная организация здравоохранения, не должны останавливать политика или границы. Так что политизация вопроса со стороны Кишинева абсолютно лишняя, и он ничего не выиграет от этого», — продолжил Джукич.

Эксперт также отметил, что Россия сама может направить в Приднестровье ту помощь, которая ему нужна — тесты на коронавирус, аппараты ИВЛ, защитные костюмы. Территория ПМР небольшая и поэтому гуманитарная помощь может быть оказана очень эффективно, полагает эксперт. Обсуждая возможные пути для поставок гуманитарного груза, Джукич напомнил, что в Приднестровье все еще находится российский гарнизон, и у России формально имеется воздушный коридор для его снабжения. «Если могут летать военные самолеты, почему не смогут летать самолеты с гуманитарным грузом?», — задался вопросом эксперт.

«Я полагаю, что Москва найдет путь для доставки помощи в Приднестровье. А последняя возможность, которую может использовать Россия, чтобы вразумить Кишинев — это сообщить ему официально, что поблажки, на которые он рассчитывает по поводу цены на газ или других видов экономической помощи и доступа к российскому рынку, могут быть и отменены», — заявил Джукич.

По мнению эксперта, Кишинев «всегда играет вокруг Приднестровья в одну и ту же игру»: сначала получает какие-то преференции от России, потом использует их, а затем радикально меняет политику и все начинается заново.

«До сих пор было предложено много планов по урегулированию приднестровского конфликта. В том числе план Дмитрия Козака, который якобы сорвал Запад. Но мне кажется, что главным тормозом в этом процессе является Кишинев. Молдавия, несмотря на то, находятся ли там у власти «пророссийские» партии или нет, всегда пытается получить что-то и от Кремля, и от Запада. Эта политика в перспективе может сыграть с ней злую шутку», — подытожил Сречко Джукич.