Путин перенёс совещание по развитию строительной отрасли из-за занятости
Президент России Владимир Путин перенёс на один час совещание, посвящённое развитию строительной отрасли.
«В связи со сдвижкой графика рабочего до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса», — сказал он.
Строительство дома. Эмилия Никитенко © ИА REGNUM
Песков: Путин проведёт 16 апреля совещание по строительной индустрии
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор. Он отметил, что в этот день у президента состоится несколько совещаний, одно из них — по развитию строительной отрасли — уже было ранее анонсировано. Представитель Кремля уточнил, что это будет очередное из серии таких секторальных антикризисных совещаний, которые сейчас будут проводиться на регулярной основе.
Мишустин жёстко прервал доклад Решетникова о невыдаче льготных кредитов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин жёстко отреагировал на слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова об убыточности для банков льготных кредитов.
Министр на заседании правительства 16 апреля говорил о необходимости заинтересованности банков в выдаче льготных кредитов МСП, поскольку кредитные учреждения несут дополнительные расходы.
Мишустин предложил обеспечить ветеранов медпомощью и лекарствами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил возобновить программу санаторно-курортного лечения ветеранов после завершения распространения коронавируса. Об этом он 16 апреля сообщил на заседании правительства России.
Мишустин поручил обеспечить ветеранов всем необходимым во время распространения коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году 3,5 тыс. участников войны получили курортное лечение, но из-за эпидемиологической ситуации программу приостановили. Он поручил восстановить программу, когда ограничения будут сняты.
Мишустин призвал не утверждать единый список системообразующих предприятий
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, в ходе заседания российского правительства.
«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться и компании могут входить и выходить», — подчеркнул Мишустин.
Правительство РФ направит 48 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство направит регионам РФ дополнительные средства на выплату медикам. Об этом 16 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Обсудим выделение регионам свыше 45 млрд рублей в качестве субсидий для стимулирующих выплат медикам и другим работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом», — сказал глава правительства.
Ограничения на кредитование между регионами РФ могут снять с 2021 года
С 2021 года в России планируется снять ограничение на кредитование регионами друг друга. Об этом сообщил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он сообщил, что подготовлены и направлены в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, которыми снимаются ограничения на так называемые «горизонтальные бюджетные кредиты».
Регионам России дадут больше свободы для кредитных манёвров
В Госдуму направлены поправки в Бюджетный кодекс, дающие больше маневра регионам РФ на фоне коронавируса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания.
Правительство направило в Госдуму поправки об отмене НДФЛ с выплат медикам
Поправки, отменяющие НДФЛ с выплат медикам, направлены в Госдуму, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания.
Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин
Представители бизнеса должны получить первые выплаты от государства, начиная с 18 мая. Об этом сегодня, 16 апреля, на заседании заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Напомним, правительственная комиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий. Были выделены более 70 сфер и объективные показатели по каждой из них, которые позволят отобрать крупнейшие и важнейшие для экономики страны предприятия.
В заседании штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХприняли участие представители НОСТРОЙ, а также крупных строительных компаний — ГК ПИК, ГК Инград, ГК Самолет.
Основными задачами штаба являются рассмотрение проблем и выработка предложений, по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции внутри строительной отрасли и ЖКХ, а также взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и организациями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил основные критерии для включения групп компаний в перечень системообразующих организаций российской экономики.
«Объем строительства жилых и нежилых зданий по группе компаний в соответствии с действующими разрешениями на строительство должен составлять не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год — не менее 10 млрд рублей», — заявил замминистра.
Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца текущей недели. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на совещании оперативного штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХ 14 апреля.
Министр подчеркнул, включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам. «В случае выявления критических проблем и попадания в так называемую «красную зону» будет возможно обратиться в правкомиссию за поддержкой», — заявил Владимир Якушев.
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Президент России сам анонсировал совещание по стройиндустрии на видеоконференции с членами правительства РФ 15 апреля.
«На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — сказал Владимир Путин.