16 апреля президент РФ Владимир Путин проведет совещание о мерах поддержки строительной отрасли в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства также встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор. У президента также состоится несколько других совещаний.

В этот же день правительство России на своём очередном заседании обсудит план дополнительных действий, цель — обеспечить устойчивое развитие экономики на фоне кризиса.

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Совещание Владимира Путина с членами правительства России 15 апреля по вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан