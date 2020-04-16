Ижевск, , 11:49 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии 16 апреля избрали новым спикером республиканского парламента Владимира Невоструева. Таким образом, его полномочия в качестве вице-спикера прекращены досрочно.

Кандидатуру Невоструева в качестве председателя Госсовета поддержали 46 депутатов, трое проголосовали против. Один бюллетень был признан недействительным.

Кандидатуру Невоструева выдвинула на пост председателя парламента «Единая Россия», это решение поддержал глава республики Александр Бречалов.

Напомним, в 2008—2013 годах Невоструев занимал пост вице-спикера Госсовета и являлся председателем комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды. С 2013 по 2017 год являлся председателем парламента. Затем вновь занял пост первого вице-спикера. До настоящего момента возглавлял Госсовет в статусе исполняющего обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава республики сообщил, что председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Сам спикер пояснил свое решение тем, что пришло время отдохнуть.

На сессии 25 марта депутаты утвердили отставку Прасолова.

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