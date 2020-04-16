Аддис-Абеба, , 11:41 — REGNUM Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи осудил решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом глава Афросоюза написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Решение правительства США о прекращении финансирования ВОЗ крайне разочаровывает. Сегодня мир как никогда зависит от руководящей роли ВОЗ в реагировании на глобальную пандемию COVID-19. Наша коллективная ответственность, которая заключается в том, чтобы гарантировать, что ВОЗ может в полной мере осуществлять свой мандат, никогда не была более безотлагательной», — заявил Факи.

Со своей стороны, редактор BBC Africa Health Энн Мавате заявила, что этот шаг Трампа будет иметь разрушительные последствия в Африке, где ВОЗ сыграла особенно важную роль в борьбе с малярией, туберкулезом и ВИЧ.

По ее словам, ВОЗ часто помогает восполнить пробелы в финансировании слабой инфраструктуры здравоохранения в Африке, оплачивая столь нужные поставки предметов первой необходимости. Она также играет ключевую роль в координации большей части операций по реагированию на пандемию коронавируса на континенте, заявила Мавате.

Напомним, что во вторник, 14 апреля, Трамп заявил журналистам, что ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью» в ответе на коронавирус. Трамп обвинил ВОЗ в совершении смертельных ошибок и «сокрытии информации о распространении коронавируса».