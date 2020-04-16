Киев, , 11:34 — REGNUM Празднование Пасхи дома должно остановить распространение коронавирусной инфекции на Украине, заявил 16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«Ещё раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни на Украине», — отметил он.

Православные христиане будут отмечать Пасху в этом году 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эту же мысль высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал жителей Украины провести Пасху дома, отметив, что это «определяющий период» в плане распространения коронавирусной инфекции.

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