Сеул, , 11:30 — REGNUM 16 апреля глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с новозеландским коллегой, с которым обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, диалог состоялся по просьбе министра иностранных дел Новой Зеландии.

Во время разговора Кан Гён Хва отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, однако правительство продолжает принимать меры по сдерживанию эпидемии, поскольку в стране начали выявлять повторные случаи заражения. Она также добавила, что в настоящее время международное сотрудничество и солидарность важны как никогда, поэтому Южная Корея поделится своим опытом с международным сообществом.

В свою очередь, Уинстон Питерс высоко оценил действия Сеула в борьбе с коронавирусом, отметил, что весь мир старается перенять опыт Южной Кореи, а также выразил надежду на тесное сотрудничество в борьбе с эпидемией.

Кроме того, глава МИД Новой Зеландии и Южной Кореи договорились поддерживать дружеские отношения и связь по данному вопросу, а также выразили благодарность правительствам стран за помощь в эвакуации сограждан.