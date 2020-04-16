Москва, , 11:22 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2019 года. Документом определяются порядок формирования и ведения федерального ресурса о населении, органы и организации, осуществляющие представление сведений для его формирования, механизм предоставления данных и их состав.

Документ был серьезно доработан ко второму чтению.

«Мы меняем понятийный аппарат и само название ресурса заменяем на название регистр (был реестр), уточняем принципы функционирования регистра, уточняем формирование регистра и дополняем возможностью совершения нотариальных действий», — рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Кроме того, поправками физлица и их законные представители наделяются правом запрашивать сведения из регистра применительно к себе, а также уточнять сведения. Такая возможность будет доступна с портала государственных и муниципальных услуг. Срок исправления неточных данных не должен превышать пяти рабочих дней.

Частота обновления будет установлена актом правительства РФ.

Оператором базы будет ФНС.

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