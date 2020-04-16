Москва, , 11:24 — REGNUM Ряд признаков говорит о возможной подготовке США к ядерным испытаниям на полигоне в штате Невада. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 16 апреля ТАСС.

По его словам, о такой подготовке говорят в том числе публикации со ссылкой на структуры, которые занимаются в США поддержанием в боевой готовности ядерного арсенала. Вероятно, испытательный полигон в Неваде будет приведён в состояние повышенной готовности.

Сроки называются разные, чаще это период примерно в полгода до возобновления ядерных испытаний, добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, американская сторона полагает, что в 2019 году своё ядерное оружие испытала Россия. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

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