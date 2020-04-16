Ханой, 16 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Власти Вьетнама продлят карантин в 12 провинциях на семь дней, чтобы сократить распространение коронавируса, сообщает Sindonews.
«Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук принял решение продлить карантин до 22 апреля», — говорится в заявлении правительства Вьетнама.
Правительство заявило, что ряд ограничений будут сняты в некоторых районах за пределами крупных городов.
«Не должно быть никакой ошибки, чтобы болезнь вновь не вернулась в нашу страну», — отметил Нгуен Суан Фук, добавив, что карантин может быть продлён.
Напомним, Вьетнам ввел социальные ограничения с 1 апреля для борьбы с распространением COVID-19. Жители должны оставаться дома, им разрешается выйти в продуктовый магазин, и они должны соблюдать дистанцию в 2 метра между людьми.
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