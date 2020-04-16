Сеул, , 10:49 — REGNUM 16 апреля правительство Южной Кореи объявило о выделении дополнительного бюджета в размере 7,6 трлн вон (~$6,2 млрд) на оказание единовременной финансовой помощи населению, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, вместе со средствами, которые выделят местные органы власти, общая финансовая помощь составит 9,7 трлн вон (~$7,9 млрд).

Отмечается, что средства будут выделены за счет корректировки годового бюджета.

По предварительным данным, помощь получат 14,78 млн человек. Домохозяйства, состоящих из одного человека, чей доход ниже среднего получат 400 тыс. вон (~$330), из двух — 600 тыс. Вон (~$490), из трех — 800 тыс. вон (~$650), из четырёх и более — 1 млн вон (~$820).

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