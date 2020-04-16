Москва, , 10:43 — REGNUM Россия не нарушала своих обязательств по запрещению ядерных испытаний, заявил 16 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства, вытекающего из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием. При этом в Госдепе добавили, что Вашингтон не владеет информацией, сколько экспериментов было проведено и «проводились ли они в 2019 году».

Также отметим, что в июне 2019 года разведывательное управление Министерства обороны США распространило заявление, в соответствии с которым Москва якобы «производила испытания ядерных вооружений».

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