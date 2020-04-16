Москва, , 10:32 — REGNUM Версий о происхождении коронавируса будет много, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, первый заразившийся коронавирусом, «нулевой» человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. По данным телеканала Fox News, лаборатория в Ухане не собиралась создавать биологическое оружие, а лишь исследовала вирусы.

«Версий о происхождении коронавируса будет ещё много. Но одно уже очевидно: COVID-19 стал для Вашингтона идеальным поводом к глобальной информационной войне против Пекина», — отметил Журавлёв.

Вместе с тем депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») также сделала вывод о том, что вирус — искусственно созданный. Основанием для вывода послужило отсутствие реальных мировых механизмов по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке бактериологического или биологического оружия.

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