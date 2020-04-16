Вашингтон, , 10:15 — REGNUM В посольстве РФ в США не оставили без внимания обвинения в дезинформации со стороны России, высказанные бывшим президентом США Бараком Обамой.

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В российской дипломатической миссии уверены, что никакого «российского влияния» не было, а заявления экс-главы Белого дома не более чем «низкопробная публикация».

«Господин Обама узнал, что он многое упустил за время своего пребывания на посту президента», — иронично отметили в посольстве РФ в ответ на заявления Обамы о том, что Россия «распространяла дезинформацию уже более десяти лет».

«Почему он никак не отреагировал? Очень просто — не было никакого российского влияния или дезинформационных кампаний. Просто ещё одна низкопробная публикация», — говорится в сообщении дипмисии в Twitter.

Напомним, ранее бывший президент США Барак Обама выложил пост в Twitter со ссылкой на статью The New York Times, где Россию обвиняли в распространении дезинформации об эпидемии коронавируса. Также в статье отмечается, что президент РФ Владимир Путин уже более десяти лет распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья. Такие выводы журналисты издания якобы сделали на основе проведённого расследования, которое включает десятки интервью, обзор научных статей, новостных репортажей и российских документов, твитов и телешоу.

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Также утверждается, что «агенты Путина» неоднократно насаждали и распространяли идею о том, что вирусные эпидемии — включая вспышки гриппа, Эболы и теперь коронавируса — были посеяны американскими учеными. Кроме того, они пытались также «подорвать веру в безопасность вакцин», хотя сам Путин в России выступает за вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в развёртывании кампании по дезинформации о коронавирусе российские прогосударственные средства массовой информации обвинили в Евросоюзе. Согласно закрытому докладу ЕС, основными распространителями дезинформации по коронавирусу в Европе являются аккаунты в социальных сетях, ранее писавшие об акциях «жёлтых жилетов» во Франции.