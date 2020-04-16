Кемерово, , 10:10 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 16 апреля, снова обратится к жителям региона. Это будет его третье обращение к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Сегодня в 18:00 (время местное) Сергей Цивилёв снова обратится к жителям Кузбасса по поводу ситуации с коронавирусом, — уточняет официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». — Обращение будет транслироваться на телеканале «Кузбасс 1 HD» (21-я кнопка) в 18:00, 19:00 и 20:00, на телеканале ОТР в 18:20, а также в 19:00 на «России-24».

В ранее прозвучавших обращениях Сергей Цивилёв сообщил о новых мерах, которые ожидали регион.