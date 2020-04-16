Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Злонамеренная деятельность Северной Корее в киберпространстве угрожает США и всему миру, а также представляет серьезную угрозу стабильности и целостности международной финансовой системы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на совместном заявление, опубликованное 15 апреля госдепартаментом США, министерством финансов, министерством внутренне безопасности и ФБР.

«США совместно со странами-единомышленниками всегда осуждали действия в киберпространстве, имеющие дестабилизирующий и разрушительный характер», — говорится в заявлении

Предполагается, что данное заявление также являлось предупреждением, поскольку КНДР продолжает уклоняться от санкций и отказываться от возобновления переговоров с США.