Париж, , 10:02 — REGNUM Правительство Франции представило план финансовой помощи семьям, особенно пострадавшим от кризиса, связанного с коронавирусом, передает BFM TV.

Известно, что сумма будет установлена в размере 150 евро на семью. К этой сумме добавляется 100 евро на каждого ребенка. Помощь, как ожидается, будет выплачена 15 мая и коснётся порядка четырёх миллионов жителей.

Кроме того, помощь от государства получат медицинские работки, задействованные в борьбе с коронавирусом. Выплаты составят от 500 до 1500 евро.

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Известно, что помощь от французского государства также получат сотрудники государственной службы. Им будет выплачена премия в размере 1000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ряде новых мер по оказанию помощи тем, кто больше всего страдает от экономических последствий пандемии.

Подробнее в материале: Макрон объявил об оказании дополнительной помощи бизнесу и семьям