Бишкек, , 10:01 — REGNUM Китай в ближайшее время направит в Киргизию 15 медицинских специалистов. Об этом на брифинге в правительстве заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, китайских медэкспертов направят в регионы республики, где они будут консультировать киргизстанских врачей по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 16 апреля 2020 года в Киргизии выявлено 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 104 — среди медиков. 91 киргизстанец излечился от коронавируса и выписался из больниц. Пятеро скончались от осложнений, вызванных COVID-19.