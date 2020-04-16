Москва, 16 апреля 2020, 09:51 — REGNUM В рамках обмена киевская сторона передала в Донецк десять удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять удерживаемых лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Обмен произошел на пропускном пункте «Майорск».
"Киевская делегация в Контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», — добавил он.
Это первый обмен в 2020 году.
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