Москва, , 09:51 — REGNUM В рамках обмена киевская сторона передала в Донецк десять удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять удерживаемых лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Обмен произошел на пропускном пункте «Майорск».

"Киевская делегация в Контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», — добавил он.

Это первый обмен в 2020 году.

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