Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Россия 15 апреля испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата, что означает нарастание угрозы для американских космических систем. Такое сообщение опубликовано на сайте Космического командования ВВС США.

Американские специалисты отследили испытание российской ракеты. Речь идёт об оружии, способном уничтожить спутники на низкой околоземной орбите, то есть находящиеся на высоте от 160 до 2 тыс. км над поверхностью Земли, утверждается в сообщении.

Россия испытала ракету после того, как в феврале осуществила маневры спутников «Космос-2542» и «Космос-2543». Новые испытания означают, что угрозы для космических систем США и их союзников являются реальными и серьезными, и они растут, заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Реймонд выразил беспокойство в связи с тем, что российские космические аппараты «Космос-2542» и «Космос-2543» преследовали, как он утверждал, американский спутник-разведчик USA-245.

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