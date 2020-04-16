Москва, , 09:44 — REGNUM Российское посольство в Таиланде уточнило время вылета трех вывозных рейсов из Бангкока, запланированных на 18 и 19 апреля. Соответствующее заявление опубликовано 16 апреля на сайте дипведомства.

Так, 18 апреля рейс S7 Бангкок — Владивосток вылетит в 11:45 по местному времени (07:45 мск).

В этот же день рейс «Уральских авиалиний» Бангкок — Екатеринбург отправится в 15:40 (11:40 мск).

В воскресенье, 19 апреля, рейс S7 Бангкок — Новосибирск отправится в 11:25 (07:25 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, за рубежом остаётся примерно 35−36 тысяч граждан России, которые хотят вернуться на родину.

При этом большое число людей «зависли» в связи с тем, что неправильно оформили заявки на портале госуслуг. Поэтому при получении отказа им следует переоформить обращения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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