Горловка, ДНР, , 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».

«Обмен закончился», — подтвердила Морозова.

Она также рассказала, что обмен прошёл по формуле «10 на 9». Один человек от обмена отказался.

Представители ДНР передали Украине 19 граждан в районе пункта пропуска «Горловка». За процедурой наблюдали представители международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев получил 19 человек.

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