Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
Она также рассказала, что обмен прошёл по формуле «10 на 9». Один человек от обмена отказался.
Представители ДНР передали Украине 19 граждан в районе пункта пропуска «Горловка». За процедурой наблюдали представители международных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев получил 19 человек.
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