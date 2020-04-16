Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа, приостановившего финансирование Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции, было оправданным, поскольку уже с 2007 года эта организация «управляется ставленниками Китая», пишет Сальваторе Бабонес в статье, опубликованной 15 апреля в The National Interest.

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«Почему ВОЗ показала себя настолько плохо в борьбе с нынешним кризисом, вызванным пандемией коронавируса?» — задается вопросом автор, обращая внимание на то, что причину надо искать в руководстве этой международной организации, а именно в лице ее генерального директора Тедроса Аданома Гебреисуса.

Дело в том, что он, по мнению автора, «человек Китая в Женеве». На это указывает хотя бы то, что Тедрос не совсем «подходит» для занимаемой им должности.

«Вполне ожидаемо, что международная организация, имеющая непосредственное отношение к здравоохранению, будет возглавляться медицинским специалистом, прошедшим подготовку в одном из ведущих медицинских университетов мира», — указывает Бабонес, напоминая, что Тедрос получал образование в Университете Ноттингема.

«Вполне ожидаемо, что генеральный директор ведущей организации в мире по обеспечению общественного здоровья будет технократом, непричастным к вопросам политики», — продолжает автор, подчеркивая, что до прихода в ВОЗ Тедрос занимал пост главы МИД Эфиопии.

На этом посту, который он занимал с 2012 по 2016 год, Тедрос принимал участие в укреплении особых отношениях Аддис-Абебы с Пекином. При нем столица Эфиопии превратилась в узловой авиатранспортный пункт континента. Китай профинансировал строительство нового авиапорта в столице и также сделал так, чтобы основной пассажиропоток достался не китайским авиаперевозчикам, а государственной авиакомпания Эфиопии, превратив ее в ключевого игрока на рынке перевозок в Африке.

«Пока США ежегодно вливают почти $500 млн в программы ВОЗ, Китай поставил под свой контроль руководство организацией, предоставив без каких-либо дополнительных условий помощь Эфиопии», — отметил Бабонес.

Так, Пекин построил в Эфиопии дороги, электростанции и даже провел в столице страны освещение. И всё это было сделано за счет Китая и его же подрядчиками. Поэтому «неудивительно», что бывший глава МИД Эфиопии, став генеральным директором ВОЗ, хвалит принимаемые Пекином меры по борьбе с коронавирусом и «попугаем» повторяет повестку китайского внешнеполитического ведомства. И Тедрос не первый директор ВОЗ, «обязанный» Пекину, продолжает Бабонес.

«До того как у Китая был свой мужчина в Женеве, у него была в Женеве женщина: доктор Маргарет Чан, которая занимала эту должность в качестве гражданина КНР», — отметил автор.

Когда Чан избиралась на пост главы ВОЗ в 2006 году, тогдашний министр иностранных дел КНР заявил представителям СМИ, что «центральное правительство придает огромную значимость этим выборам и сделает все необходимое» для подготовки к ним. Получается, что китайские ставленники стояли во главе ВОЗ с 2007 года.

«Если ВОЗ сегодня, по сути, играет роль пропагандистского инструмента Коммунистической партии Китая, зачем США продолжать ее [организацию] финансировать», — задается вопросом автор.

Пока неясно, к каким юридическим инструментам прибегнет администрация Трампа для приостановки, пересмотра и, возможно, перенаправления средств, отложенных для ВОЗ.

«Но каким бы эти инструменты ни были, их нужно использовать. И противники в администрации в конгрессе не должны пытаться заработать себе политических очков, защищая эту несостоятельную организацию», — предостерегает Бабонес. — Если же они пойдут на это, они могут об этом пожалеть в ноябре».

Автор напоминает, что американские налогоплательщики тратят миллиарды долларов на развитие здравоохранения в развивающимся мире. Большая часть этих средств идет через международные организации, вроде ВОЗ. Когда эти организации используют американские средства эффективно и без политического вмешательства, Вашингтон вполне может позволить себе делегировать ответственность за результаты, оставляя другим возможность получать похвалы.

«США всегда ценили результаты больше, чем имидж», — выразил уверенность автор.

«Но когда международная организация использует американские деньги для продвижения интересов иностранной — и потенциально враждебной державы, — время перекрывать кран», — подчеркнул Бабонес.

Сегодняшняя ВОЗ это не уважаемая, внеполитическая организация по развитию здравоохранения в мире, заключает автор. Как «многие» другие специализированные агентства ООН, ВОЗ превратилась в «коррумпированную бюрократию, преследующую свои политически цели». «В духе международной гармонии» США должны продолжить выделение своих $58 млн ВОЗ, но в том, что касается тех $400 млн, которые Вашингтон выделяет по собственной воле на поддержку этой организации, их лучше потратить где-нибудь еще.

Если Всемирная организация Здравоохранения, которая находится «в руках» Китая с 2007 года, не выполняет свои основные функции, как показала нынешняя пандемия коронавируса, а занимается продвижением «потенциального врага» США, Вашингтон не за чем тратить деньги своих налогоплательщиков на ее содержание.