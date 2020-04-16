Вашингтон, 16 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа, приостановившего финансирование Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции, было оправданным, поскольку уже с 2007 года эта организация «управляется ставленниками Китая», пишет Сальваторе Бабонес в статье, опубликованной 15 апреля в The National Interest.
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Дело в том, что он, по мнению автора, «человек Китая в Женеве». На это указывает хотя бы то, что Тедрос не совсем «подходит» для занимаемой им должности.
На этом посту, который он занимал с 2012 по 2016 год, Тедрос принимал участие в укреплении особых отношениях Аддис-Абебы с Пекином. При нем столица Эфиопии превратилась в узловой авиатранспортный пункт континента. Китай профинансировал строительство нового авиапорта в столице и также сделал так, чтобы основной пассажиропоток достался не китайским авиаперевозчикам, а государственной авиакомпания Эфиопии, превратив ее в ключевого игрока на рынке перевозок в Африке.
Так, Пекин построил в Эфиопии дороги, электростанции и даже провел в столице страны освещение. И всё это было сделано за счет Китая и его же подрядчиками. Поэтому «неудивительно», что бывший глава МИД Эфиопии, став генеральным директором ВОЗ, хвалит принимаемые Пекином меры по борьбе с коронавирусом и «попугаем» повторяет повестку китайского внешнеполитического ведомства. И Тедрос не первый директор ВОЗ, «обязанный» Пекину, продолжает Бабонес.
Когда Чан избиралась на пост главы ВОЗ в 2006 году, тогдашний министр иностранных дел КНР заявил представителям СМИ, что «центральное правительство придает огромную значимость этим выборам и сделает все необходимое» для подготовки к ним. Получается, что китайские ставленники стояли во главе ВОЗ с 2007 года.
Пока неясно, к каким юридическим инструментам прибегнет администрация Трампа для приостановки, пересмотра и, возможно, перенаправления средств, отложенных для ВОЗ.
Автор напоминает, что американские налогоплательщики тратят миллиарды долларов на развитие здравоохранения в развивающимся мире. Большая часть этих средств идет через международные организации, вроде ВОЗ. Когда эти организации используют американские средства эффективно и без политического вмешательства, Вашингтон вполне может позволить себе делегировать ответственность за результаты, оставляя другим возможность получать похвалы.
Сегодняшняя ВОЗ это не уважаемая, внеполитическая организация по развитию здравоохранения в мире, заключает автор. Как «многие» другие специализированные агентства ООН, ВОЗ превратилась в «коррумпированную бюрократию, преследующую свои политически цели». «В духе международной гармонии» США должны продолжить выделение своих $58 млн ВОЗ, но в том, что касается тех $400 млн, которые Вашингтон выделяет по собственной воле на поддержку этой организации, их лучше потратить где-нибудь еще.
Если Всемирная организация Здравоохранения, которая находится «в руках» Китая с 2007 года, не выполняет свои основные функции, как показала нынешняя пандемия коронавируса, а занимается продвижением «потенциального врага» США, Вашингтон не за чем тратить деньги своих налогоплательщиков на ее содержание.