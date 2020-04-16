Сеул, , 09:27 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 55,7% его соотечественников, что является самым высоким показателем с ноября 2018 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 13 по 14 апреля среди 1522 человек старше 18 лет, показатель поддержки главы государства за неделю вырос на 3,1%. Не одобряют деятельность Муна 39,7% южнокорейцев, что на 2,6% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,6% респондентов.

По мнению экспертов, уровень одобрения президента Южной Кореи вырос благодаря мерам правительства по борьбе с коронавирусом, а также приближающимся выборам в Национальное собрание, которые запланированы на 15 апреля.

Уровень поддержи Совместной демократической партии вырос на 2,6%, до 45,2%, Партии справедливости — на 0,3%, до 5,2%, Народной партии — на 0,1%, до 4,2%, Партии за средства к существованию народа — на 0,6%, до 3,2%.