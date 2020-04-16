Москва, , 09:01 — REGNUM Началась процедура обмена пленными между Украиной и Донбассом в районе пропускного пункта «Майорск». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«В районе пропускного пункта «Майорск» началась процедура обмена между Киевом и Донецком», — сказал Грызлов.

Подготовка к обмену обсуждалась в рамках контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию, добавил он.

Ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что обмен будет проходить в двух местах, поскольку из-за пандемии коронавируса сообщение между ДНР и ЛНР приостановлено.

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