Москва, , 08:58 — REGNUM Прибывшие в Сербию для борьбы с коронавирусом российские военные специалисты приняли участие в лечении 28 заболевших COVID-19 в городе Ниш. Об этом 16 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с COVID-19 в больнице города Лесковац и клиническом центре города Ниш.

«Всего принято 28 больных», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Сербии в РФ Мирослав Лазански заявил, что российская помощь в сфере борьбы с COVID-19 своевременна и качественна, сербский народ глубоко признателен за неё и никогда не забудет.

Он подчеркнул, что российская помощь высококачественна, особенно с учётом российского опыта действий в чрезвычайных ситуациях.

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