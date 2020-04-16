Вашингтон, , 08:49 — REGNUM 15 апреля госсекретарь США Майк Помпео поздравил Южную Корею с успешным проведением выборов в Национальное собрание. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Помпео подчеркнул, что в условия пандемии коронавируса «Южная Корея — свободное, открытое и прозрачное общество», а также добавил, что именно это сыграло важную роль в успешной борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, госсекретарь США назвал выборы в Южной Корее примером для всего мира и поблагодарил южнокорейское правительство за партнёрство и вклад в сохранение мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Национальное собрание (парламент), прошедших 15 апреля, победил правящий блок во главе с Демократической партией «Тобуро».

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