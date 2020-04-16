Москва, , 08:29 — REGNUM Прибывшие в Сербию для борьбы с коронавирусом российские военные специалисты за сутки продезинфицировали еще 12 объектов, сообщили 16 апреля в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что российские специалисты провели дезинфекцию в том числе военно-медицинского центра «Карабурма», а также военного госпиталя и клинического центра в городе Нови-Сад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Сербии в РФ Мирослав Лазански заявил, что российская помощь в сфере борьбы с COVID-19 своевременна и качественна, сербский народ глубоко признателен за неё и никогда не забудет.

Он подчеркнул, что российская помощь высококачественна, особенно с учётом российского опыта действий в чрезвычайных ситуациях.

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