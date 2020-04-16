Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на «многочисленные источники», якобы знакомых с соответствующими документами из КНР.

Как передает телеканал, вирус передался человеку от летучей мыши, однако «нулевым пациентом» стал сотрудник лаборатории, который затем «оказался среди населения Ухани».

Также сообщается, что лаборатория якобы должна была продемонстрировать «выдающиеся результаты Китая в исследованиях вирусов».

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Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он якобы замалчивал сведения о коронавирусе. Также Вашингтон обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она якобы защищает Китай.

Во вторник, 14 апреля, глава Белого дома заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам его словам, организация плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2.

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