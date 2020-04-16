16 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого спросили о переориентации альянса на борьбу с пандемией коронавируса, мог принять эту подачу, но предпочел ее отбить. Он заявил, что НАТО – это прежде всего военный союз, попутно попеняв Москве. Между тем Россия смогла переступить через барьеры холодной войны ради того, чтобы вместе с США и Италией, которые состоят в альянсе, бороться с коронавирусом. Почему же глобалистское руководство НАТО на это неспособно?

Станислав Стремидловский, , 08:20 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел вчера, 15 апреля, виртуальное заседание министров обороны стран — членов альянса. По итогам саммита он ответил на вопросы журналистов. В своей вступительной речи Столтенберг заявил, что коронавирус «представляет собой беспрецедентный вызов для наших государств». В борьбе с ним военные силы НАТО совершили более 100 вылетов для перевозки медицинского персонала, оборудования и медикаментов. Альянс способствовал строительству 25 полевых госпиталей и разворачиванию дополнительных 25 тысяч коек, гражданским специалистам помогают более 4000 военных медиков.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но наше внимание привлекло то, как пресс-конференцию Столтенберга интерпретировала немецкая радиостанция Deutsche Welle. «Пандемия будет иметь долгосрочные последствия, например, для безопасности союзников, опасается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг», — сообщает издание. «Геополитическое воздействие пандемии может быть значительным», — заявил норвежец после видеоконференции министров обороны альянса. Он предупредил, что грядущая рецессия сделает некоторые страны НАТО более уязвимыми и более восприимчивыми к продажам критически важной инфраструктуры. Ожидаемый экономический спад может привести к тому, что третьи страны, такие как Китай, попытаются в странах НАТО купить компании, связанные с безопасностью, например, в секторах телекоммуникаций и энергоснабжения. При этом DW отметила, что 30 стран — членов НАТО обязались потратить 2% от своей «экономической мощи» на оборонные расходы к 2024 году. Но даже если они будут придерживаться своих обещаний, из-за надвигающейся серьезной рецессии финансирование оборонных нужд окажется затрудненным.

Дело в том, что эти тезисы ранее уже вбрасывали в информационное пространство эксперты Германского совета по международным отношениям (DGAP). В ряде публикаций и докладов они выражали опасения, что тяжелые последствия пандемии могут побудить европейские правительства ради немедленного восстановления экономики закрыть глаза на соображения стратегической безопасности. «Если европейские правительства решат сократить расходы на оборону в результате нынешнего кризиса, это станет вторым крупным ударом в течение десятилетия, — уверяли они. — Оборонные бюджеты только начали восстанавливаться до уровня, предшествовавшего кризису 2008 года, а возможности — нет. На национальном уровне и уровнях ЕС и НАТО все еще существуют значительные проблемы. За последние два десятилетия европейские армии потеряли примерно треть своих возможностей. В то же время обстановка угрозы усилилась в результате открыто враждебной России и растущего Китая». И еще: «Но что, если Пекин предложит Италии и Испании щедрый китайский «план Маршалла» завтра? Задумывались ли мы о том, что происходит, когда одна компания за другой оказывается перед банкротством?»

Вопросы, вопросы… То ли у аналитиков влиятельного Германского совета по международным отношениям и Столтенберга мысли независимо друг от друга сходятся, то ли дело в другом. Например, в том, что пока американцы заняты сами собой, пытаясь обуздать разгул эпидемии коронавируса в своей стране и противостоять последствиям мировой пандемии, им сегодня не до Европы, перехватить руль в НАТО у Вашингтона пробует Берлин. В конце концов, «опасность» скупки китайцами стратегических компаний, связанных с безопасностью, существует именно для европейцев, а не США. Американцы не давали оснований подозревать, что они пойдут на такое, более того, власти этой страны открыто обвиняют в разных прегрешениях Пекин. Но есть и другое. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «до проведения оценки ее роли в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса». Помимо того, он выразил сомнения в том, что ВОЗ окажется способной провести масштабные изменения своей работы. И как на эти действия Трампа должно смотреть НАТО, такая же «всемирная организация», как и ВОЗ? Что, если американский президент придет к аналогичным выводам в отношении альянса?

Тут НАТО самое время нарастить усилия, предложить что-то новое. На пресс-конференции Столтенбергу возможность заявить об этом давала The New York Times. Страны альянса тратят так много времени на подготовку к следующей «большой войне» и борьбе с привычными противниками по всему миру, констатировало издание. Но один-единственный вирус сумел нанести серьезный ущерб инфраструктуре, экономике и здравоохранению во всем мире. Следует ли НАТО расширить свое определение того, что является врагом? Разве нужды здравоохранения в условиях пандемии не должны привлекать больше внимания при расчете оборонных усилий? Генсек альянса мог принять эту подачу, сказать, что нам сейчас нужно «медицинское НАТО». Но он предпочел ее отбить. Согласившись с тем, что коронавирус «напомнил нам всем о том, насколько мы все уязвимы» с точки зрения здоровья, он констатировал: «В то же время я считаю, что НАТО — это союз безопасности, наша задача — бороться с потенциальными военными угрозами». А дальше пошли упреки в адрес России, которую «мыслители» альянса на протяжении пандемии попрекают тем, что она поддерживает свою боеготовность, проводит учения.

Да, проводит. Но именно потому российская армия, занимаясь повышением собственной боеготовности, оказывается способной помогать в борьбе с коронавирусом. «Президент России Владимир Путин уже высказывался на эту тему, — отмечал в интервью газете «Коммерсантъ» российский министр иностранных дел Сергей Лавров. — Он упомянул о роли, которую играют военные медики и вирусологи в преодолении пандемии, в частности в Италии, в Сербии, в Боснии работают наши военные специалисты-вирусологи. Он подчеркнул, что у армии это лишь малая доля существующих возможностей, и при необходимости они будут задействованы в России в гораздо больших масштабах». Добавим, что договоренности о взаимопомощи достигли также Трамп и Путин. Получается, что Москва смогла переступить через барьеры холодной войны ради того, чтобы вместе с США и Италией, которые состоят в НАТО, бороться с коронавирусом. А глобалистское руководство альянса на это оказалось неспособно. Так зачем тогда нужно такое НАТО?