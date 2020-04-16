Брюссель, , 08:25 — REGNUM Россия и Китай используют пандемию коронавируса для «агрессивной пропаганды» в отношении Евросоюза, говорится в проекте резолюции, внесённой на рассмотрение Европарламента. Документ предложен евродепутатом Филиппом Ламбером, передаёт 16 апреля RT.

Проект резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями» должен пройти несколько стадий рассмотрения, после чего он может быть одобрен. В нём Европарламент призывает Еврокомиссию противодействовать пропаганде, направленной на ослабление ЕС и нагнетание недоверия к содружеству стран среди населения.

«Пропагандистская деятельность» внутри и за пределами ЕС названа в документе одной из угроз, возникших перед Евросоюзом. Преследование «политических интересов» угрожает «ограничением» основных гражданских прав, полагает Ламбер.

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