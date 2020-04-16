Париж, , 08:17 — REGNUM Франция и Сейшельские Острова будут сотрудничать в вопросах налогообложения через рабочую группу, создание которой было утверждено в начале марта, сообщает Le Figaro.

Миссия группы будет заключаться в том, чтобы «содействовать укреплению сотрудничества, совершенствовать обмен налоговой информацией между заинтересованными администрациями, а также содействовать финансовой прозрачности и борьбе с отмыванием денег».

Кроме того, группа будет способствовать укреплению усилий, предпринимаемых Республикой Сейшельские Острова в отношении применения стандартов Всемирного форума ОЭСР.

Среди членов рабочей группы, созываемых для встреч два раза в год, будут генеральный директор по государственным финансам с французской стороны и государственный секретарь при министре финансов, торговли, инвестиций и экономического планирования с другой стороны. Дипломаты также будут участвовать во встречах.

Напомним, Сейшельские Острова — это государство, расположенное в западной части Индийского океана, немного южнееэкватора. В 1976 году Великобритания предоставила независимость Сейшелам.