Горловка, ДНР, , 08:12 — REGNUM Лица, удерживаемые на территории ДНР, доставлены к пункту пропуска «Горловка», сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».

«Процесс обмена пленными должен начаться в 8:00. Сейчас с нашей стороны проходит процедура дактилоскопии лиц, подлежащих передаче Украине», — сообщил источник агентства.

В Горловку также прибыли представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета красного креста (МККК) для наблюдения за процессом обмена.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человек Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между Украиной и Донбассом может состояться 16 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников рассказал, что обмен будет проходить в двух местах, поскольку из-за пандемии коронавируса сообщение между ДНР и ЛНР приостановлено.

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