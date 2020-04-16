Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Лица, удерживаемые на территории ДНР, доставлены к пункту пропуска «Горловка», сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
В Горловку также прибыли представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета красного креста (МККК) для наблюдения за процессом обмена.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человек Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между Украиной и Донбассом может состояться 16 апреля.
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Как сообщало ИА REGNUM, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников рассказал, что обмен будет проходить в двух местах, поскольку из-за пандемии коронавируса сообщение между ДНР и ЛНР приостановлено.
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