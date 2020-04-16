Ашхабад, , 07:50 — REGNUM Чиновники Европейского союза решили не выделять Казахстану и Туркмении финансовую помощь на противодействие коронавирусной инфекции, передает «Медиа-Туркмен».

По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелла, эти страны относятся к списку государств с доходом выше среднего, а потому им такая помощь не положена.

Между тем три другие страны Туркестанского региона могут стать получателями финансово-технической помощи от Евросоюза: Таджикистану планируют предоставить €48 млн (3 млрд 845 млн рублей), а Киргизии и Узбекистану — по €36 млн (2 млрд 884 млн рублей).