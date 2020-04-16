Сеул, , 06:45 — REGNUM На прошедших 15 апреля выборах в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи победил правящий блок во главе с Демократической партией «Тобуро». Об этом 16 апреля сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Согласно обработанным на 09:00 утра по местному времени 99,9% бюллетеней, при явке 66,2% выборы признаны состоявшимися во всех округах. Правящий блок получил 179 мест (60,9%), оппозиционный блок, возглавляемый Объединенной партией будущего, — 101 место (34,4%).

Напомним, в однопалатный парламент Южной Кореи избираются 300 депутатов: 253 по одномандатным округам и 47 по партийным спискам.

Несмотря на угрозу коронавирусной инфекции и беспрецедентные меры предосторожности, на прошедших выборах оказалась самая высокая явка за последние 28 лет. Эксперты считают результаты выборов оценкой обществом результатов деятельности президента страны Мун Чжэ Ина.

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