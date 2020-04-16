Омск, , 06:41 — REGNUM Начальником главного управления финансового контроля Омской области назначен Александр Кучеренко. Соответствующее распоряжение подписал омский губернатор Александр Бурков, сообщили в облправительстве.

Кучеренко приступит к исполнению своих обязанностей 16 апреля.

Справка: Александр Кучеренко родился в 1983 году в Таре (Омская область). Имеет два высших образования. С 2006 по 2015 год работал в омском минфине и в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Прошёл путь от специалиста до начальника отдела экономики и финансов. С 2015 года работал в ГУ финконтроля, В 2019 году был назначен заместителем начальника главного управления.

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