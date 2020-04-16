Москва, , 06:31 — REGNUM Соединенные Штаты уже решили вопрос с началом новой охоты на ведьм, не решили только, против кого, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Я думаю, что вопрос с новым маккартизмом в США решен. Вопрос только, против кого и как он будет развернут… И, конечно, эта разборка о том, какой из маккартизмов выбрать, она достаточно будет интересной, и мы посмотрим реальный расклад в американской элите», — отметил Евстафьев.

По словам Евстафьева, сейчас в США вырисовывается следующая предвыборная картина. За кресла президента страны будут бороться «ставленник России» Дональд Трамп, и, вероятно, «ставленник Китая» Джо Байден, если суммировать пропагандистские посылы демократов и республиканцев. Новыми «ведьмами» могут оказаться как Китай, так и Россия, или все вместе.

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